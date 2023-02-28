



Меир Поруш отказался от поста министра ответственного за Мерон

Очередной кризис в правительстве: Министр по делам Иерусалима и традиций Меир Поруш сообщил премьер-министру о своей отставке с поста министра, ответственного за гору Мерон.



Это произошло после заявлений о том, что сотрудники Центра святых мест и ШАС нагромождают трудности и незаконно присваивают себе полномочия. Поруш написал Нетаниягу, что считает это нарушением коалиционного соглашения, рекомендаций следственной комиссии и решений правительства.



Поруш рассматривал эту позицию как основную причину вхождения в правительство.