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Меир Поруш отказался от поста министра ответственного за Мерон
28.02.2023 20:25 Аркадий Бочаровский

Меир Поруш отказался от поста министра ответственного за Мерон

Очередной кризис в правительстве: Министр по делам Иерусалима и традиций Меир Поруш сообщил премьер-министру о своей отставке с поста министра, ответственного за  гору Мерон. 

Это произошло после заявлений о том, что сотрудники Центра святых мест и ШАС нагромождают трудности и незаконно присваивают себе полномочия. Поруш написал Нетаниягу, что считает это нарушением коалиционного соглашения, рекомендаций следственной комиссии и решений правительства.

Поруш рассматривал эту позицию как основную причину вхождения в правительство.

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