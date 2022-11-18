



Меир Поруш: "Ликуду" нужно одуматься"

Депутат Кнессета Меир Поруш от "Яадут А-Тора" раскритиковал поведение "Ликуда" в рамках коалиционных переговоров, сообщает "Аруц Шева".



"Это не переговоры. Я с первого дня подумал, что не нужно делать заявление о том, что встреча прошла в позитивной атмосфере. Это не было позитивно. "Ликуд" просил это транслировать", - сказал Поруш.



Депутат продолжил: "Ликуду" нужно одуматься и установить критерии получения портфелей. Они не могут вести себя так, как будто мы не являемся частью победы правого блока. Нам не нужно стоять на задних лапах, чтобы получить то, что мы заслуживаем".