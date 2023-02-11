



Мега-концерт в Лужниках: Россия собирается "отметить" годовщину войны в Украине

Россияне будут отмечать годовщину вторжения в Украину 22 февраля. В Лужниках организуют концерт, на который, возможно, приедет и сам Путин. Об этом сообщают российские СМИ.



22 февраля 2023 года в Москве отпразднуют годовщину войны против Украины большим концертом. Это будет митинг-концерт, рассчитанный на 200 тысяч человек. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ему "пока нечего сказать" о концерте в Лужниках.



Для “праздника” планируют установить несколько сцен. У основной сцены у стадиона организуют зону для исторических реконструкций, а также выставку российской военной техники.



Известно, что в концерте также примут участие "активисты молодежных и патриотических организаций". Перед этим, 21 февраля, Путин планирует выступить перед федеральным собранием России, согласно анонсам в СМИ.

