



Медвежьи объятия: Америка берет на себя руководство войной Израиля

Политический обозреватель портала ynet Йоси Йешуа комментирует визит американского госсекретаря Энтони Блинкена,” который прибыл в Израиль в рамках абсолютной поддержки Израиля со стороны США в кампании против ХАМАС”.



Йешуа указывает на то, что в лексиконе ЦАХАЛа есть несколько более четкий термин для обозначения подобной ситуации: “утверждение планов”, то есть этап, когда высшее должностное лицо рассматривает методы действий, дает свои акценты и указания, и только после этого можно двигаться дальше.



Участие Блинкена на этом уровне учит нас двум вещам. Во-первых, невозможно вбить клин между самой мощной державой мира и ее союзником на Ближнем Востоке. Это следует из заявлений президента Джо Байдена, отправки первого авианосца, намерению отправить второй авианосец, создания авиамоста, поставки "умных" бомб и многое другое, а также по подготовке к визиту президента.





Несомненно, эти шаги в совокупности сдерживают Иран и Хизбаллу от открытия еще одного фронта на севере, но за эту помощь приходится платить, и пришло время говорить об этом более четко и без сентиментальности: американцы берут на себя ведущую роль в войне в соответствии со своими стратегическими интересами в регионе.



Возможно, например, что Байден не заинтересован в активных действиях по устранению угрозы Хизбаллы для северных поселений. Он, конечно же, заинтересован в том, чтобы быть максимально осторожным в отношении гуманитарной катастрофы в Газе и нарушений международного права.



Кроме того, он демонстрирует решительную последовательность в вопросе безопасности заложников с американским гражданством, вплоть до возможности заключения отдельной сделки (например, через Катар) наряду с требованием от Израиля сделать гуманитарные жесты без каких-либо встречных шагов со стороны ХАМАСа. Белый дом в первую очередь заботится о гражданах США, а потом уже о солдатах ЦАХАЛа.



Очевидно, что зависимость от США возрастет, если в Израиль действительно прибудет президент Байден. За этим может последовать региональный саммит и визит, в любом случае, очертит границы кампании в рамках широкой войны против иранской оси, в которую, разумеется, входит и Россия. В этом контексте интересно, как будут развиваться события после беседы Биньямина Нетаниягу с президентом России Владимиром Путиным, который до сих пор старательно демонстрировал леденящую холодность по отношению к Израилю и невыносимый цинизм в отношении варварства ХАМАС.



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