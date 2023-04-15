



Медведеву в сети посоветовали и дальше смешивать “алкоголь и наркотики”

Бывший президент РФ Дмитрий Медведев написал, что Польша как форпост НАТО в Европе "обязательно исчезнет вместе со своим глупым премьер-министром". В ответ якобы "АНБ Польши" шутливо ответили: "Дорогой господин Медведев. Пожалуйста, не забывайте, что смешивать алкоголь с наркотиками крайне опасно. Пожалуйста, не останавливайтесь".



Глава польской общественной организации Центр исследований современной среды безопасности Михал Марек в пятницу, 14 апреля, реагируя на эту публикацию якобы от Агентства национальной безопасности, указал, что в Польше нет учреждения под таким названием, но есть Агентство внутренней безопасности, а то ничего не писало Медведеву.



Марек отметил, что, вероятно, синяя галочка, которая ранее была знаком верификации в соцсети, ввело в заблуждение не только пользователей сети, СМИ, но и иностранных чиновников и политиков, в том числе украинских.



"Всегда стоит проверять информацию и сохранять дистанцию/здравый смысл при сборе информации", - написал он.



