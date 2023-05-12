



Медведев: Зеленский может покончить самоубийством

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев возмутился словами президента Украины Владимира Зеленского.

Глава Украины уверен, что военные преступники в России "кончат плохо".



"Не знаю, честно говоря, как, но хотелось бы, чтобы поскорее закончилось. Но они точно своей смертью не закончат", – заявил Зеленский.



На слова украинского президента отреагировал заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.



Российский политик утверждает, что лидер Украины "пожелал смерти всем в Кремле".



"Причем не от своих рук", – уточняет экс-президент России.



“Кто как умрет, нам неизвестно, потому что пути Господни неисповедимы”, – написал Медведев в своем Telegram-канале.



“У наркомана в Киеве как раз есть шанс сгинуть именно от своих рук. Окочуриться, совершив трусливое самоубийство”, – добавил он.

