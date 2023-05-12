Медведев: Зеленский может покончить самоубийством
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев возмутился словами президента Украины Владимира Зеленского.
Глава Украины уверен, что военные преступники в России "кончат плохо".
"Не знаю, честно говоря, как, но хотелось бы, чтобы поскорее закончилось. Но они точно своей смертью не закончат", – заявил Зеленский.
На слова украинского президента отреагировал заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
Российский политик утверждает, что лидер Украины "пожелал смерти всем в Кремле".
"Причем не от своих рук", – уточняет экс-президент России.
“Кто как умрет, нам неизвестно, потому что пути Господни неисповедимы”, – написал Медведев в своем Telegram-канале.
“У наркомана в Киеве как раз есть шанс сгинуть именно от своих рук. Окочуриться, совершив трусливое самоубийство”, – добавил он.