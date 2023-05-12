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Медведев: Зеленский может покончить самоубийством
12.05.2023 16:29 Наталья Богинская

Медведев: Зеленский может покончить самоубийством

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев возмутился словами президента Украины Владимира Зеленского. 
Глава Украины уверен, что военные преступники в России "кончат плохо".

"Не знаю, честно говоря, как, но хотелось бы, чтобы поскорее закончилось. Но они точно своей смертью не закончат", – заявил Зеленский.

На слова украинского президента отреагировал заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

Российский политик утверждает, что лидер Украины "пожелал смерти всем в Кремле".

"Причем не от своих рук", – уточняет экс-президент России. 

“Кто как умрет, нам неизвестно, потому что пути Господни неисповедимы”, – написал Медведев в своем Telegram-канале.

“У наркомана в Киеве как раз есть шанс сгинуть именно от своих рук. Окочуриться, совершив трусливое самоубийство”, – добавил он.
 

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