



Медведев заявил, что европейцы вынуждены "стирать туалетную бумагу"

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал очередную порцию своих "наблюдений" по поводу влияния антироссийских санкций на жителей ЕС.



Политик призвал европейцев "не молчать" и требовать восстановления полноценных экономических отношений с РФ.



"Выгода очевидна – зимой в компании с Россией гораздо теплее и комфортнее, чем в гордом одиночестве с выключенной газовой плитой и холодной батареей", — написал Медведев в своем Telegram-канале.



Кроме того, по его словам, европейцы "платят за демократию" тем, что вынуждены стирать туалетную бумагу. Он также отметил, что РФ "ни одному из граждан ЕС своей операцией в Украине ничем не навредила".

