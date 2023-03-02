



Медведев: Запад поддерживает "нацистских уб**дков"

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя сегодняшние события в Брянской области, накинулся, в привычной для него форме, на страны Запада с обвинениями.



Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.



"Сегодняшние события показали, кого реально поддерживают в США, НАТО и ЕС. Это не "свободолюбивый народ Украины", который не желает возвращения в "москальский совок". Это просто нацистские ублюдки, террористическое отребье, которое совершает нападения на гражданских лиц, размахивая вонючей жовто-блакитной тряпкой", - сказал Медведев.



Он обвинил Лондон, Париж, Берлин и Вашингтон в участии "в террористических актах", назвав страны Запада и их руководство "прямыми пособниками террористов".



Комментируя возможность передачи самолетов Украине, он подчеркнул, что те будут обслуживаться в Польше, что станет "прямым вступлением НАТО в войну против РФ".