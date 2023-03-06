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Медведев забивает последний гвоздь в гроб неоколониализма
06.03.2023 11:10 Аркадий Бочаровский

Медведев забивает последний гвоздь в гроб неоколониализма

Россия и другие страны могут забить гвоздь в крышку гроба неоколониальных устремлений Запада, заявил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.
РИА Новости

Он подчеркнул, что новый многополярный мир будет намного сложнее, чем «двумерная биполярка» или однополярный диктат.

По словам Медведева, для России нет запретных регионов для диалога, так как страна никогда не обладала колониями.

«Если Советский Союз активно способствовал гибели колониальной системы в мире, то теперь мы вместе с другими странами можем вбить последний гвоздь в крышку гроба неоколониальных устремлений западного мира», — написал Медведев.

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