



Медведев взорвался очередными “пророчествами” в отношении Украины

На фоне предстоящего контрнаступления ВСУ, заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев снова пытается успокоить россиян, заявив, что Украина “вскоре исчезнет”, поскольку “ни США, ни Европе, ни остальному миру она не интересна”.



"Американцы совсем не понимают, вообще, что такое Украина и где она находится", – заявил он.



Медведев не заметил, что, несмотря на все бремя и лишение развязанной РФ войны, граждане Украины уже более года отчаянно защищают ее свободу и независимость. В этой связи он выдвинул предположение, что самим украинцам их страна тоже “не нужна”.



“Зачем это обычным украинцам? Такая Украина не нужна никому на планете. Именно поэтому ее не будет”, – считает российский политик.