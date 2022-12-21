



Медведев встретился с Си Цзиньпином и передал "послание от Путина"

Как только стало известно, что Зеленский отправился в США, в Китай прибыл Медведев, чтобы встретиться с Си Цзиньпином. Об этом сам Дмитрий Медведев написал в своем Телеграме. Он также опубликовал видео, на котором очень радуется, что ему удалось поехать в Китай и пообщаться с главой государства.



Сама встреча прошла в государственной резиденции в Пекине. В ходе встречи с Цзиньпином Медведев передал от Путина "послание".



Медведев отметил, что в ходе визита обсуждалось взаимодействие между правящими партиями двух стран. Кроме того, не забыли тему партнерства Китая и России в ряде сфер. И, конечно, не обошлось без упоминаний о войне в Украине, которую бывший президент РФ тоже упорно называет "конфликтом".



Глава Китая еще раз решил сохранить нейтралитет. По его словам, Пекин надеется, что "все стороны в украинском кризисе сохранят воздержание".



Напомним, что накануне Си Цзиньпин призвал к переговорам, потому что “затягивание войны не способствует ничьим интересам”. По словам Си Цзиньпина, Китай твердо привержен мирному урегулированию конфликта.