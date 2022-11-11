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Медведев: "Все вернется домой. В Российскую Федерацию"
11.11.2022 13:31 Ольга Белозерова

Медведев: "Все вернется домой. В Российскую Федерацию"

Бывший президент России и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что "все вернется в Россию".

Новый пост Медведев опубликовал на фоне отвода российских войск из Херсона. 

"Понятие территориального суверенитета в нашей стране никуда не исчезло. Всё вернётся домой. В Российскую Федерацию. Алармизм всех неравнодушных людей вполне объясним, а кликушество и паникёрство - нет. Не давайте повода для радости врагу ближнему и дальнему. И почаще напоминайте ему о величии и безграничности Русского мира", - написал Медведев. 

 

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