



Медведев: "Все вернется домой. В Российскую Федерацию"

Бывший президент России и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что "все вернется в Россию".



Новый пост Медведев опубликовал на фоне отвода российских войск из Херсона.



"Понятие территориального суверенитета в нашей стране никуда не исчезло. Всё вернётся домой. В Российскую Федерацию. Алармизм всех неравнодушных людей вполне объясним, а кликушество и паникёрство - нет. Не давайте повода для радости врагу ближнему и дальнему. И почаще напоминайте ему о величии и безграничности Русского мира", - написал Медведев.



