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Медведев вновь заговорил о ядерном Армагеддоне и Третьей мировой
08.07.2023 14:45 Алина Груднева

Медведев вновь заговорил о ядерном Армагеддоне и Третьей мировой

Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев опубликовал очередной пост о "ядерном Армагеддоне" и Третьей мировой войне.

Таким образом он прокомментировал слова президента США Джо Байдена относительно готовности Вашингтона предоставить Украине гарантии безопасности.

"Сонный маразматик Байден заявил, что два года назад в Женеве отказал президенту России в гарантиях неприсоединения Украины к НАТО. Типа я молодец, не прогнулся под русских. Сейчас он, исчерпав все ресурсы, обещает кассетные заряды и снова манит неонацистов в Киеве натовской перспективой, реализация которой означает Третью мировую войну", - сказал он.

Медведев обозвал американского лидера "больным стариком, пребывающим в тугой деменции".

"Может, одержимый нездоровыми фантазиями умирающий дед просто решил красиво уйти, спровоцировав ядерный Армагеддон и прихватив с собой на тот свет половину человечества", - добавил он.

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