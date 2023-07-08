



Медведев вновь заговорил о ядерном Армагеддоне и Третьей мировой

Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев опубликовал очередной пост о "ядерном Армагеддоне" и Третьей мировой войне.



Таким образом он прокомментировал слова президента США Джо Байдена относительно готовности Вашингтона предоставить Украине гарантии безопасности.



"Сонный маразматик Байден заявил, что два года назад в Женеве отказал президенту России в гарантиях неприсоединения Украины к НАТО. Типа я молодец, не прогнулся под русских. Сейчас он, исчерпав все ресурсы, обещает кассетные заряды и снова манит неонацистов в Киеве натовской перспективой, реализация которой означает Третью мировую войну", - сказал он.



Медведев обозвал американского лидера "больным стариком, пребывающим в тугой деменции".



"Может, одержимый нездоровыми фантазиями умирающий дед просто решил красиво уйти, спровоцировав ядерный Армагеддон и прихватив с собой на тот свет половину человечества", - добавил он.