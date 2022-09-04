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Медведев вновь пригрозил "судным днем" всему человечеству
04.09.2022 03:34 Алина Груднева

Медведев вновь пригрозил "судным днем" всему человечеству

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев вновь пригрозил человечеству "судным днем".

 
"Смотрю, как заокеанские аналитики дрожащими руками пишут про неизбежность смерти всех империй. А многие западные политиканы громко говорят об этом вслух. Мол, испанская империя распалась, английская империя распалась, другие тоже закончили свой век. А Россия – нет, даже несмотря на кончину Союза ССР. Это, типа, плохо. Поэтому надо всеми силами подтолкнуть нашу страну к новому витку дезинтеграции, пользуясь военным конфликтом на Украине", - сказал он.
 
По словам Медведева, Запад пытается сделать все, чтобы государственные институты РФ перестали работать и лишить страну "эффективного управления", устранив с политического поля.
 
"Все это грязные мечты англосаксонских первертов, засыпающих с тайной мыслью о развале нашего государства. Думающих о том, как бы покромсать нас на куски, порвать на мелкие части. Но такие попытки действительно крайне опасны. Их нельзя недооценивать. Как и другое.
Эти "мечтатели" умышленно игнорируют простую аксиому: насильственный распад ядерной державы – всегда шахматная игра со смертью, в которой с точностью до хода известно, когда будет шах и мат. Судный день человечества", - добавил он.
 

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