



Медведев вновь пригрозил "судным днем" всему человечеству

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев вновь пригрозил человечеству "судным днем".

"Смотрю, как заокеанские аналитики дрожащими руками пишут про неизбежность смерти всех империй. А многие западные политиканы громко говорят об этом вслух. Мол, испанская империя распалась, английская империя распалась, другие тоже закончили свой век. А Россия – нет, даже несмотря на кончину Союза ССР. Это, типа, плохо. Поэтому надо всеми силами подтолкнуть нашу страну к новому витку дезинтеграции, пользуясь военным конфликтом на Украине", - сказал он.

По словам Медведева, Запад пытается сделать все, чтобы государственные институты РФ перестали работать и лишить страну "эффективного управления", устранив с политического поля.

"Все это грязные мечты англосаксонских первертов, засыпающих с тайной мыслью о развале нашего государства. Думающих о том, как бы покромсать нас на куски, порвать на мелкие части. Но такие попытки действительно крайне опасны. Их нельзя недооценивать. Как и другое.

Эти "мечтатели" умышленно игнорируют простую аксиому: насильственный распад ядерной державы – всегда шахматная игра со смертью, в которой с точностью до хода известно, когда будет шах и мат. Судный день человечества", - добавил он.