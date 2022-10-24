



Медведев в кожаном пальто гуляет между танками

Экс-президент РФ Д. Медведев провел “инспекцию” работу "Уралвагонзавода".



Dmitry Medvedev visited Uralvagonzavod today. The video shows T-72B3 and T-90M tanks. https://t.co/fsAnAtPwiq pic.twitter.com/nwQWsBpkSX — Rob Lee (@RALee85) October 24, 2022

Медведев опубликовал следующий текст:"Сегодня по указанию Верховного главнокомандующего в Нижнем Тагиле прошла контрольная проверка выпуска танков в корпорации «Уралвагонзавод», которая является крупнейшим производителем в этой области производства бронетехники.Обсуждены вопросы ускорения поставок техники в войска для использования в ходе СВО, а также устранения существующих проблем. Поставлена задача неукоснительного исполнения ГОЗ во всех его ключевых параметрах, недопущения срывов поставок выпускаемой техники. Обращено внимание на ответственность всех соисполнителей госзаказа, вплоть до уголовной. Приняты поручения в адрес министерств и ведомств, отвечающих за госзаказ. Контроль за исполнением будет продолжен.И ещё. Читая вражескую аналитику, неоднократно встречал утверждения, что военная техника и востребованное вооружение в России скоро закончатся. Типа всё истратили.Не надейтесь.Выпуск вооружений и специальной техники кратно увеличивается по всем направлениям: от танков и орудий до высокоточных ракет и дронов. Ждите!"