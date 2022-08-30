



Медведев: в ЕС достали со своим "русофобским кудахтаньем" про шенгенские визы

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сделал очередное жесткое заявление в ответ европейским лидерам относительно виз для россиян в ЕС.

Соответствующее заявление он сделал во вторник, 30 августа.

"Европейские начальнички достали своим русофобским кудахтаньем про шенгенские визы гражданам нашей страны. Пусть уж быстрее введут полный запрет на их выдачу", - сказал он.

По словам Медведева, все окончательно убедятся в том, как Европа относится к гражданам России.

"Европейцы в очередной раз покажут свое истинное лицо и меньше будут отвлекать враньем и бредовыми посулами Россию и ее граждан от ведения специальной военной операции", - добавил он.