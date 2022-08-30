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Медведев: в ЕС достали со своим "русофобским кудахтаньем" про шенгенские визы
30.08.2022 18:44 Алина Груднева

Медведев: в ЕС достали со своим "русофобским кудахтаньем" про шенгенские визы

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сделал очередное жесткое заявление в ответ европейским лидерам относительно виз для россиян в ЕС.

 
Соответствующее заявление он сделал во вторник, 30 августа.
 
"Европейские начальнички достали своим русофобским кудахтаньем про шенгенские визы гражданам нашей страны. Пусть уж быстрее введут полный запрет на их выдачу", - сказал он.
 
По словам Медведева, все окончательно убедятся в том, как Европа относится к гражданам России.  
 
"Европейцы в очередной раз покажут свое истинное лицо и меньше будут отвлекать враньем и бредовыми посулами Россию и ее граждан от ведения специальной военной операции", - добавил он.

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