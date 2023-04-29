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Медведев угрожает "возмездием" за взрывы в Севастополе
29.04.2023 16:20 Алина Груднева

Медведев угрожает "возмездием" за взрывы в Севастополе

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал пожар и взрывы на нефтебазе в Севастополе.

Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-аккаунте.

"Киевский пес продолжает заходиться лаем. Слюна течет по мохнатой морде, чтобы хозяева видели его боевые качества", — сказал он.

Медведев возмутился призывами Киева к западным странам предоставить Украине больше оружия и заявления о том, что ВСУ вернут Крым.

"Не надо недооценивать даже бредовые выступления", - добавил он.

По словам Медведева, Украину ждет "возмездие". Он пригрозил Киеву "максимальным военным поражением", "полным разгром" и "осуществлением актов возмездия" в отношении "ключевых фигур вне зависимости от мест их нахождения и без сроков давности".
 

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