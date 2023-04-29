



Медведев угрожает "возмездием" за взрывы в Севастополе

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал пожар и взрывы на нефтебазе в Севастополе.



Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-аккаунте.



"Киевский пес продолжает заходиться лаем. Слюна течет по мохнатой морде, чтобы хозяева видели его боевые качества", — сказал он.



Медведев возмутился призывами Киева к западным странам предоставить Украине больше оружия и заявления о том, что ВСУ вернут Крым.



"Не надо недооценивать даже бредовые выступления", - добавил он.



По словам Медведева, Украину ждет "возмездие". Он пригрозил Киеву "максимальным военным поражением", "полным разгром" и "осуществлением актов возмездия" в отношении "ключевых фигур вне зависимости от мест их нахождения и без сроков давности".

