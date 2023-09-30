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Медведев угрожает Украине "полным уничтожением"
30.09.2023 14:57 Алина Груднева

Медведев угрожает Украине "полным уничтожением"

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев разразился новыми угрозами в адрес Украины.

По случаю годовщины оккупации украинских земель он заявил, что война будет продолжаться "до полного уничтожения".

"Специальная военная операция" будет продолжаться до полного уничтожения нацистского киевского режима и освобождения от врага исконно русских территорий", - сказал Медведев.

Также он размечтался о том, что Россия захватит еще больше территорий страны, на которую напала.

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