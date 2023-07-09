



Медведев угрожает ударом по трем украинским АЭС и ядерным объектам в Европе

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев угрожает нанести удары по трем украинским АЭС и по ядерным объектам в Восточной Европе, если подтвердится якобы попытка ВСУ атаковать "натовскими ракетами" Смоленскую АЭС в России.



Медведев написал в Telegram: "Если подтвердится попытка атаки натовскими ракетами Смоленской (Десногорской) АЭС, необходимо рассматривать сценарий одновременного российского удара по Южно-Украинской АЭС, Ровенской АЭС и Хмельницкой АЭС, а также по ядерным объектам в Восточной Европе. Тут уже нечего стесняться".



О якобы попытке ВСУ атаковать ракетами Смоленскую АЭС сообщил в воскресенье вечером Telegram-канал Mash. Официальной информации по этому поводу нет.



По данным Mash, Украина якобы пыталась атаковать ракетами Десногорскую атомную станцию в Смоленской области и военный аэродром в Калужской области британскими ракетами Storm Shadow.



"Оба снаряда сбила российская ПВО — в небе над посёлком Бытошь Брянской области около 14:00. Первая упала в поле, вторая — на территорию пилорамы", — утверждает канал.



