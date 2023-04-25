



Медведев: у российских властей не дрогнет рука первыми применить ядерное оружие

Дмитрий Медведев в рамках марафона общества "Знание" заявил, что Россия вопреки утверждениям может первой применить ядерное оружие.



Зампред Совбеза предложил вчитаться в соответсвующие документы, в которых, напомнил он, говорится, что ядерное оружие может применяться в превентивном порядке, в том случае, если против России "осуществляется агрессия с применением других видов оружия, которая угрожает существованию государства".



"Это по сути применение ядерного оружия в ответ на такие действия", - заявил Медведев, отметив, что западное руководство должно адекватно оценивать "наши правила и наши намерения".



"Если в твоих руках есть какое-то оружие, а я как бывший президент знаю, что это такое, ты должен быть готов в определенной ситуации к тому, что у тебя не дрогнет рука его применить", - добавил Медведев.



Все эти факторы, по его словам, не следует недооценивать потенциальным противникам России.