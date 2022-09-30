



Медведев: "У нас праздник, у них - тяжелые наркотики и деменция"

Бывший президент России и действующий заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на то, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.



"У нас Праздник. У них: Тяжёлые наркотики. Деменция. Цинизм.



Зеленский хочет ускоренно вступить в НАТО. Отличная идея. Просто умоляет Североатлантический альянс ускорить начало третьей мировой войны. Явно накрыло парня", - написал Медведев в своем Telegram.



Также российский политик отреагировал на заявления западных лидеров о "присоединении" к России украинских территорий.



"Байден заявил о непризнании факта присоединения новых территорий к России. Даже странно, что вспомнил про нас. Однако обидно. Могли бы найти хорошее место для открытия американского консульства в новых субъектах Российской Федерации.



Столтенберг: если Украина прекратит воевать, то исчезнет как государство. Какой циничный мальчик – ведь если не прекратит, то исчезнет значительная часть украинцев", - пишет Медведев.



