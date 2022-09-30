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Медведев: "У нас праздник, у них - тяжелые наркотики и деменция"
30.09.2022 20:53 Ольга Белозерова

Медведев: "У нас праздник, у них - тяжелые наркотики и деменция"

Бывший президент России и действующий заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на то, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

"У нас Праздник. У них: Тяжёлые наркотики. Деменция.  Цинизм.

Зеленский хочет ускоренно вступить в НАТО. Отличная идея.  Просто умоляет Североатлантический альянс ускорить начало третьей мировой войны. Явно накрыло парня", - написал Медведев в своем Telegram.

Также российский политик отреагировал на заявления западных лидеров о "присоединении" к России украинских территорий.

"Байден заявил о непризнании факта присоединения новых территорий к России.  Даже странно, что вспомнил про нас. Однако обидно. Могли бы найти хорошее место для открытия американского консульства в новых субъектах Российской Федерации.

Столтенберг: если Украина прекратит воевать, то исчезнет как государство. Какой циничный мальчик – ведь если не прекратит, то исчезнет значительная часть украинцев", - пишет Медведев. 

 

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