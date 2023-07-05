



Медведев сказал, в каком случае завершилась бы война в Украине

Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что войну в Украине можно завершить "очень быстро".



Такое заявление он сделал в ответ на вопрос журналистов.



"Если бы НАТО, и в особенности США и их вассалы, перестали поставлять оружие Киеву, "СВО" завершилась бы за несколько месяцев, если прекратят сейчас - за несколько дней", - считает Медведев.



По его словам, "всякая война" при подписании мирного договора может завершиться "очень быстро".

