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Медведев сказал, в каком случае завершилась бы война в Украине
05.07.2023 15:16 Алина Груднева

Медведев сказал, в каком случае завершилась бы война в Украине

Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что войну в Украине можно завершить "очень быстро".

Такое заявление он сделал в ответ на вопрос журналистов.

"Если бы НАТО, и в особенности США и их вассалы, перестали поставлять оружие Киеву, "СВО" завершилась бы за несколько месяцев, если прекратят сейчас - за несколько дней", - считает Медведев.

По его словам, "всякая война" при подписании мирного договора может завершиться "очень быстро".
 

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