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Медведев: Россия уже вернула исконные земли
13.11.2022 07:35 Аркадий Бочаровский

Медведев: Россия уже вернула исконные земли

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев объяснил, что уступки России на фронтах продиктованы "присущей нам человеческой добротой" и желанием сохранить жизни бойцам.

"Именно Россия защищает своих граждан. И что именно наша страна возвращает и уже вернула исконные российские земли, а не наоборот. И это возвращение продолжится", — написал политик в своём микроблоге.

"Россия по очевидным всем разумным людям причинам пока не использовала весь свой арсенал возможных средств поражения. И не наносила удары по всем возможным вражеским целям, расположенным в населённых пунктах. И не только из присущей нам человеческой доброты. Всему своё время", — объяснил бывший российский лидер.
 

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