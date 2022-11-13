



Медведев: Россия уже вернула исконные земли

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев объяснил, что уступки России на фронтах продиктованы "присущей нам человеческой добротой" и желанием сохранить жизни бойцам.



"Именно Россия защищает своих граждан. И что именно наша страна возвращает и уже вернула исконные российские земли, а не наоборот. И это возвращение продолжится", — написал политик в своём микроблоге.



"Россия по очевидным всем разумным людям причинам пока не использовала весь свой арсенал возможных средств поражения. И не наносила удары по всем возможным вражеским целям, расположенным в населённых пунктах. И не только из присущей нам человеческой доброты. Всему своё время", — объяснил бывший российский лидер.

