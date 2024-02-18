



Медведев: РФ использует ядерное оружие, если ее "вынудят"

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев разразился новыми угрозами в адрес НАТО и стран Запада относительно применения Россией ядерного оружия.



Соответствующим образом он прокомментировал американский отчет о готовности РФ применить ядерное оружие в космосе.



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"Некоторое время назад я написал тут, что ядерная держава не может проиграть в войне. Сразу же выскочили сопливые англо-американские выкормыши с истошными криками: "Нет, совсем не так, даже США проигрывали в войнах". Это явная ложь. Я ведь говорил не про Вьетнам, Афганистан или еще десятки мест, в которых америкосы вели колониальные захватнические войны. Я писал про исторические Войны, в которых происходит защита своего Отечества. Своей земли, своих людей, своих ценностей. Вот такие войны ядерные державы никогда и никому не проигрывали", - возмутился Медведев.



По его словам, он представил, что будет, если в войне победит Украина, которой Запад оказывает военную помощь.



"Что для наших врагов – неонацистов с их западными спонсорами – будет такой победой? Ну, как об этом многократно говорилось, возврат к границам 1991-го. То есть прямой и необратимый развал нынешней России, в состав которой по Конституции входят новые территории. И тогда уже яростная гражданская война с окончательным исчезновением нашей страны с карты мира. Десятки миллионов жертв. Гибель нашего будущего. Крах всего на свете.

Главный вопрос: эти идиоты правда верят, что народ России такой раздел своей страны проглотит", - добавил он.



По "прогнозу" Медведева, все будет якобы совершенно иначе. По его словам, развал РФ будет иметь куда более страшные последствия, чем результаты войны.



"Ибо попытки вернуть Россию к границам 1991 года приведут только к одному. К глобальной войне с западными странами с применением всего стратегического арсенала нашего государства. По Киеву, Берлину, Лондону, Вашингтону. По всем иным красивым историческим местам, давно введённым в полётные цели нашей ядерной триады. <…> Лучше пусть возвращают все, пока не поздно. Или вернем сами с максимальными потерями для врага. Как Авдеевку", - добавил он.