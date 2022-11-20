



Медведев: РФ готова предоставить Польше самые мощные системы ПВО



Российская Федерация готова предоставить Польше самые мощные системы противовоздушной обороны," чтобы защитить от агрессии Украины".



Об этом в Twitter написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.



"В особенности от невротика Зеленского, который постоянно нагнетает страсти, канючит, куксится и вымогает всё новые и новые подачки деньгами и оружием. Ведёт себя как истеричный ребёнок с проблемами в развитии", — отметил замглавы Совбеза РФ.

