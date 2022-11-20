Новости » Политика
Медведев: РФ готова предоставить Польше самые мощные системы ПВО
20.11.2022 11:31 Аркадий Бочаровский

Медведев: РФ готова предоставить Польше самые мощные системы ПВО


Российская Федерация готова предоставить Польше самые мощные системы противовоздушной обороны," чтобы защитить от агрессии Украины".

Об этом в Twitter написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

"В особенности от невротика Зеленского, который постоянно нагнетает страсти, канючит, куксится и вымогает всё новые и новые подачки деньгами и оружием. Ведёт себя как истеричный ребёнок с проблемами в развитии", — отметил замглавы Совбеза РФ.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы