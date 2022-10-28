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Медведев решил поторговаться: Украина признает аннексию, РФ прекращает обстрелы
28.10.2022 14:50 Раиса Вовк

Медведев решил поторговаться: Украина признает аннексию, РФ прекращает обстрелы

Покупка Украиной электроэнергии в Словакии приведёт к дальнейшему росту цен на энергоносители как для европейцев, так и для украинцев, но не даст желанной стабильности в работе энергосистемы. Об этом заявил зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.

"Путь к стабильности энергоснабжения иной. Надо признать правомерность требований России в рамках СВО и её результаты, отражённые в нашей Конституции. И тогда со светом наладится…", – многозначительно написал Медведев в своем Telegram-канале.

Отметим, 27 октября Украина впервые в тестовом режиме импортировала электроэнергию из Словакии. Ее в Украине не хватает после российских обстрелов: они повредили энергетическую инфраструктуру.

В результате с прошлой недели во многих регионах страны, в том числе в Киеве, регулярно отключают электричество.

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