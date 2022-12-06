



Медведев раскрыл, кто пишет посты для его Telegram-канала

Бывший президент России и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что он лично пишет посты в свой Telegram-канал. В то же время политик отметил, что у него есть помощники.



Об этом сообщает ТАСС.



"У вас есть сомнения, что это я делаю? Да, там бывают какие-то вещи резкие достаточно. Как вы прекрасно понимаете, за меня такую штуковину никто не напишет, он просто побоится, скажет: "ты что, сбрендил что ли?" Только я могу такое сделать. Помощники у меня, конечно, есть, они работают", - заявил Медведев.