



Медведев призывает распространять пиратские копии западной музыки и фильмов

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев поддержал использование и распространение пиратских копий музыки и фильмов западных компаний, ушедших из России.



Об этом он заявил в интервью российским журналистам.



“Если они ушли от нас, всякие нетфликсы и другие, значит, будем все это загружать, будем пользоваться бесплатно. Я бы все это по сети разбрасывал, чтобы нанести им максимальный ущерб”, — сказал он.



Напомним, после начала полномасштабного вторжения с российского рынка ушли большинство западных производителей кинопродукции. В результате в России сейчас легально нельзя посмотреть, как главные мировые премьеры, так и фильмы прошлых лет.

