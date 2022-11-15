Медведев пригрозил Западу изъятием активов иностранных инвесторов
Бывший президент России и зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев разразился угрозами в адрес Запада на фоне принятия в ООН резолюции о том, что РФ должна выплатить Украине репарации.
Так, Медведев предупредил о возможном изъятии активов иностранных инвесторов.
"Нужно будет бесповоротно изымать деньги и имущество частных инвесторов из таких стран, хотя они и не отвечают за дураков из своих правительств.
Их (иностранных кредитов, замороженных на счетах средств и пр. ценностей) у нас в стране, по счастливому стечению обстоятельств, как раз более чем на 300 млрд долларов. Достаточно, чтобы компенсировать украденное у России", - пишет Медведев.