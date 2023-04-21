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Медведев пригрозил "утопить" Британию в морской пучине
21.04.2023 17:18 Алина Груднева

Медведев пригрозил "утопить" Британию в морской пучине


Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил "топить" украинских союзников в ответ на слоса главы минобороны ФРГ Бориса Писториуса о "совершенно нормальных" операциях Украины в России.

Об этом сообщает "РИА Новости".

"Тот немец, кто желает нападения на Россию, должен быть готов к параду в Берлине", - сказал Медведев.

По словам российского политика, Лондон должен быть утоплен в "морской пучине".

"Британия была, есть и будет нашим вечным врагом. Во всяком случае до тех пор, пока их наглый и противно-сырой остров не уйдет в пучину морскую от волны, созданной новейшей системой российского оружия. Let it be, как пели "Битлз"…", - отметил он в Telegram.
 

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