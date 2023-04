Медведев пригрозил "утопить" Британию в морской пучине



Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил "топить" украинских союзников в ответ на слоса главы минобороны ФРГ Бориса Писториуса о "совершенно нормальных" операциях Украины в России.



Об этом сообщает "РИА Новости".



"Тот немец, кто желает нападения на Россию, должен быть готов к параду в Берлине", - сказал Медведев.



По словам российского политика, Лондон должен быть утоплен в "морской пучине".



"Британия была, есть и будет нашим вечным врагом. Во всяком случае до тех пор, пока их наглый и противно-сырой остров не уйдет в пучину морскую от волны, созданной новейшей системой российского оружия. Let it be, как пели "Битлз"…", - отметил он в Telegram.