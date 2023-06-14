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Медведев пригрозил уничтожить подводные кабели Запада
14.06.2023 10:42 Ирина Демьянова

Медведев пригрозил уничтожить подводные кабели Запада

Доказанное соучастие стран Запада в подрыве "Северных потоков" снимает с России любые ограничения на уничтожение сети кабелей связи этих государств. 

Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, пишут российские СМИ.

"Если исходить из доказанности соучастия западных стран в подрыве "Северных потоков", то у нас не осталось никаких, даже моральных, ограничений воздерживаться от уничтожения кабельной связи наших врагов, проложенной по дну океана", — написал он в Телеграм-канале.

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