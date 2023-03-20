



Медведев пригрозил ударом гиперзвуковой ракетой "Оникс" по суду в Гааге

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев пригрозил ракетным ударом по Международному уголовному суду в Гааге, который ранее выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина в связи с депортацией украинских детей в Россию.



"Господа, все ходят под Богом и ракетами. Вполне можно себе представить точечное применение гиперзвукового "Оникса" из Северного моря с российского корабля по гаагскому зданию суда. Его не сбить, увы. И суд – лишь убогая международная организация, а не население страны НАТО. Поэтому и войну не начнут. Побоятся. И жалеть никто не будет. Так что, граждане судьи, внимательно смотрите в небо", написал Медведев в своем телеграм-канале



Зампред Совбеза РФ написал традиционно длинный и полный оскорбительных эпитетов пост.



Выдачу ордера на арест Путина он назвал "окончательным обрушением системы международного права".



Медведев верит, что после ордера на арест Путина, "последствия для международного права будут чудовищные", поскольку это решение якобы приводит "к краху основ, принципов права".