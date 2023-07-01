



Медведев пригрозил польским лидерам "исчезновением"

Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев разразился угрозами в адрес президента Польши Анджея Дуды, премьер-министра Матеуша Моравецкого и главы правящей партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского.



Таким образом он отреагировал на намерение страны разместить на своей территории американское ядерное оружие в рамках расширения сотрудничества с НАТО.



В ответ на это Медведев пригрозил вышеуказанным лицам и остальным "исчезновением".



"С учетом того, что в польском руководстве сегодня собраны только патентованные дегенераты, просьба о размещении в Польше ядерного оружия грозит только одним. Такое оружие будет применено. Есть в этом и положительная сторона. Исчезнут все Дуды, Моравецкие, Качиньские и др. Ну и другие исчезнут, к сожалению...", — сказал он.