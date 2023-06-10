



Медведев пригрозил Европе гиперзвуковыми ударами

Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил Европе "гиперзвуковыми ударами".



Таким образом он отреагировал на недавнее интервью бывшего генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена, который объявил, что отдельные члены альянса могут согласиться на введение в Украину своих войск в рамках дискуссии о будущих гарантиях безопасности для Украины.



В ответ на это Медведев обозвал Расмуссена "не шибко умным и слабоумным".



"Ну а население этих стран спросили? Кто из них желает войны с Россией? Хотите гиперзвуковые удары по Европе, да? И что по этому поводу думает Uncle Sam? Его ведь это тоже затронет", - возмутился Медведев.