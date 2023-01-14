



Медведев: "Премьер Японии предал память жертв Хиросимы и Нагасаки"

Бывший президент РФ Дмитрий Медведев разразился очередным постом с критикой, на этот раз в адрес премьер-министра Японии Фумио Кисиды.



По словам Медведева, Кисида "предал память сотен тысяч японцев, сгоревших в ядерном костре Хиросимы и Нагасаки".



"Байден и Кисида заявили, что любое возможное применение Россией ядерного оружия на Украине будет враждебным актом против всего человечества, которому нет оправдания.



Это такой чудовищный стыд, что не буду даже комментировать паранойю о ядерных планах нашего государства. Вдумайтесь. Глава японского правительства в унизительном верноподданническом экстазе несёт чушь про Россию, предав память сотен тысяч японцев, сгоревших в ядерном костре Хиросимы и Нагасаки. И Кисиде абсолютно наплевать на то, что единственной страной, полноценно применившей ядерное оружие, были США. А её единственной жертвой – его собственная Родина. Ему бы напомнить об этом президенту США и потребовать покаяния, так и не принесённого за этот акт войны американским руководством. Но нет, Кисида лишь обслуживающий персонал для американцев. А смелости у слуг быть не может.



Остаётся только пожалеть японцев. Ведь такой позор можно смыть, только совершив по возвращении сеппуку прямо на заседании их кабмина. Хотя понятие о чести этой генерации японских вассалов не свойственно", - написал Медведев.