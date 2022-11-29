Новости » Политика
Медведев предостерег НАТО от передачи Украине систем Patriot
29.11.2022 21:27 Алина Груднева

Медведев предостерег НАТО от передачи Украине систем Patriot

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предостерег НАТО от передачи Украине систем ПВО Patriot.

 
Таким образом он отреагировал на заявление Пентагона, опубликованное в американских СМИ.
 
По данным минобороны США, в ведомстве рассматривают возможность поставки Украине всех видов ПВО, в том числе Patriot.
 
"Если НАТО поставит Киеву комплексы Рatriot и предоставит свой персонал, то они сразу станут законной целью Вооруженных сил РФ", - пригрозил Медведев.
 
Экс-президент РФ также считает, что цивилизованному миру НАТО якобы не нужна. Он предложил Североатлантическому Альянсу "покаяться". Также Медведев считает, что НАТО стоит распустить, как "преступную органищацию".

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы