



Медведев предостерег НАТО от передачи Украине систем Patriot

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предостерег НАТО от передачи Украине систем ПВО Patriot.

Таким образом он отреагировал на заявление Пентагона, опубликованное в американских СМИ.

По данным минобороны США, в ведомстве рассматривают возможность поставки Украине всех видов ПВО, в том числе Patriot.

"Если НАТО поставит Киеву комплексы Рatriot и предоставит свой персонал, то они сразу станут законной целью Вооруженных сил РФ", - пригрозил Медведев.

Экс-президент РФ также считает, что цивилизованному миру НАТО якобы не нужна. Он предложил Североатлантическому Альянсу "покаяться". Также Медведев считает, что НАТО стоит распустить, как "преступную органищацию".