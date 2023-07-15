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Медведев предложил отправить Джонсона в психлечебницу
15.07.2023 12:15 Алина Груднева

Медведев предложил отправить Джонсона в психлечебницу

Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в резкой форме высказался о бывшем премьер-министре Великобритании Борисе Джонсоне.

Соответствующий пост он опубликовал 15 июля в Telegram.

В частности, Медведев возмутился предложением Джонсона принять Украину в НАТО без условий, поставив под сомнение психическое здоровье британского экс-премьера.

"Бывший премьер Британии Джонсон предложил принять Украину в НАТО "без условий". Его бы, отставного дурака, принять без условий в психиатрическую лечебницу. Вот там он сможет среди своих изображать крутого парня, требующего начать Третью мировую", - сказал он.

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