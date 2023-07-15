



Медведев предложил отправить Джонсона в психлечебницу

Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в резкой форме высказался о бывшем премьер-министре Великобритании Борисе Джонсоне.



Соответствующий пост он опубликовал 15 июля в Telegram.



В частности, Медведев возмутился предложением Джонсона принять Украину в НАТО без условий, поставив под сомнение психическое здоровье британского экс-премьера.



"Бывший премьер Британии Джонсон предложил принять Украину в НАТО "без условий". Его бы, отставного дурака, принять без условий в психиатрическую лечебницу. Вот там он сможет среди своих изображать крутого парня, требующего начать Третью мировую", - сказал он.