



Медведев: пора расчехлять арсеналы "негуманного оружия"

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал решение США передать Украине кассетные боеприпасы и итоги первого дня саммита НАТО в Вильнюсе.



"Предварительные итоги саммита НАТО. План действий по членству Украины в Альянсе (ПДЧ) – отменить. Страну 404 в НАТО позвать. Но примут – неизвестно когда и на каких условиях. Военную помощь Киеву увеличить. Всем, чем возможно: ракетами, кассетными зарядами, самолетами", - перечислил Медведев.



Он в очередной раз спрогнозировал "Третью мировую войну", сказав, будто она "все ближе". В связи с этим Медведев добавил, что война в Украине будет продолжена "с прежними целями".



"Сообщили, что Токмак обстрелян кассетными боеприпасами. Значит, пора расчехлять наши арсеналы этого негуманного оружия", - добавил он, цитируя сообщения, появившиеся вечером в российских СМИ.