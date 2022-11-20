



Медведев ответил на угрозы "тараканов" о возвращении Крыма

Бывший президент России, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев опубликовал новый пост в Telegram, касающийся отношений с Украиной.



В частности, Медведев прокомментировал заявления о том, что Украина вернет Крым.



"Тут разные тараканы, расплодившиеся в киевском инсектарии, постоянно грозят "вернуть Крым". Ну цели понятны: подбодрить ручных насекомых вокруг и показать хозяину инсектария, что они ещё очень даже способны на тараканьи бега за куском пищи", - пишет Медведев.



Политик продолжил: "Поэтому хочу им напомнить непреложные факты: 1. Киев – столица Древней Руси. 2. Киев – крупный малороссийский город в составе Российской империи. 3. Киев – республиканская столица в составе СССР. И наконец, Киев – просто русский город, в котором всегда думали и говорили по-русски. Чтобы было всё предельно ясно, что и как надо возвращать".





