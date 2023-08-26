



Медведев опасается гражданской войны в США

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев "опасается" гражданской войны в США.



Об этом он сказал в ходе интервью прокремлевским СМИ.



"Соединенные Штаты превратились в очень специфическое государство. Там бывших президентов, вот как сейчас, признают обвиняемыми", - сказал он, имея в виду Дональда Трампа.



По его словам, это происходит не для того, чтобы восторжествовала справедливость, а чтобы воспрепятствовать экс-президенту США участвовать в новых выборах.



"Там колоссальный разлад между элитами. Это столкновения между республиканским сегментом и либеральным разорвала Америку на части. США находятся в состоянии внутреннего разлада. Америка конфликтует сама с собой. В чем-то этот разлад носит непримиримый характер. Такие конфликты внутри страны часто заканчиваются гражданской войной", - считает Медведев.