



Медведев объявил Германию врагом России

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Германия начала гибридную войну против РФ и теперь является врагом.



Об этом он написал в своем Telegram-канале.



""Россия больше не является надёжным поставщиком энергоносителей", – произнёс с волнением немецкий канцлер Шольц.

Вот те на! Обиделся снова…

Германия: а) недружественная страна, б) ввела санкции против всей экономики России и её граждан, в) поставляет Украине летальное оружие, направленное против наших Вооружённых сил. Иными словами, объявила России гибридную войну. Следовательно, Германия действует как ВРАГ РОССИИ.

И этот дяденька удивляется, что у немцев какие-то мелкие проблемы с газом. Прямо как в детском анекдоте: "И они ещё ругаются, что я ковырялся в носу…", - пишет он.







