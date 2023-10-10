



Медведев обвинил Зеленского в связях со всеми террористами мира

Бывший президент России, а теперь зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выступил с очередным "громким разоблачением", на этот раз о связи украинских властей и террористической организации ИГИЛ.



В ответ на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что за движением ХАМАС стоит Россия, российский политик заявил, что "ИГИЛ – традиционный партнер украинского режима, выполняющий его террористические задания по всей планете".



"ИГИЛ регулярно получает крупные спонсорские взносы от клики зеленского, а также разнообразное оружие, которое украдено укронацистами из поставок НАТО. Участники ИГИЛ имеют секретные счета в банках Украины и тайно скупают украинскую недвижимость", написал Медведев у себя в Телеграм-канале.



Это не первое "откровение" от Медведева, накануне он обвинял украинские власти в том, что они продали оружие для террористов, напавших на Израиль".



"Оружие, переданное неонацистскому режиму в Украине, активно применяется в Израиле", - заявил Медведев обвиняя Украину в краже газа, нефти и других продуктов и добавил, что на "черном рынке появятся ракеты, танки, а вскоре и самолеты Киева".



Отметим, что как раз перед появление громких заявлений от Медведева и других российских фейковых политиков и аналитиков, глава ГУР Кирилл Буданов предупредил, что Россия готовит провокации.



По информации украинской разведки, российское ГРУ отправило террористам из ХАМАС трофейную западную технику, которая была захвачена в Украине. Таким образом, Кремль хочет обвинить Украину в продаже западного оружия для террористов.