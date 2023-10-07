



Медведев обвинил США в атаках на Израиль и назвал их “идиотами”

Самая крупная атака палестинских боевиков на Израиль за последние годы была вызвана провалами внешней политики США, заявил экс-президент России Дмитрий Медведев.



Медведев является заместителем председателя Совета безопасности России и занимал пост главы государства с 2008 по 2012 год. Он связал США с действиями представителей военного крыла палестинской исламской политической партии ХАМАС, которые входили в израильские города и запускали ракеты из контролируемую им Газу.



Медведев регулярно публикует антизападные и антиамериканские посты, в основном касающиеся поддержки Западом Киева в войне, которую развязала Москва. Однако в субботу он обратился к более широкому геополитическому вопросу о роли США на Ближнем Востоке. Медведев написал в Telegram, что начало столкновений "это событие, которого можно было ожидать".



“Конфликт между Израилем и Палестиной продолжается уже несколько десятилетий. И США являются в нем ключевым игроком”, – написал он. “Вместо того, чтобы активно работать над палестино-израильским урегулированием, эти идиоты пробрались в нашу страну и всеми силами помогают неонацистам, стравливая друг с другом два близких народа", – заявил Медведев.



"Что может остановить одержимость Америки разжиганием конфликтов по всему миру? Судя по всему, только гражданская война", – добавил Медведев.



Тем временем российские блогеры в Telegram выразили поддержку терактам в Израиле.



“Израильтяне бегут в военкомат”, – опубликовал аккаунт Росич, что вызвало “смайлики” у некоторых из 190 000 подписчиков аккаунта. Рядом с кадром бегущих людей в Telegram-аккаунте Русского Тарантаса говорилось, что к израильтянам не должно быть “ни капли жалости или сочувствия”. Ведущий госканала Сергей Мардан написал, что беспорядки будут выгодны России. Он добавил, что Иран, который поддерживает ХАМАС, "является нашим настоящим военным союзником", а Израиль "является союзником Соединенных Штатов", поэтому "выбрать "сторону" очень просто".



Геополитический аналитик Джессика Берлин написала на X, что Россия за последнее десятилетие неуклонно укрепляла связи с поддерживаемым Ираном ХАМАС.



“Не заблуждайтесь: то, что вы видите сегодня в Израиле, напрямую связано с тем, что вы видите в Украине каждый день”, – считает она.