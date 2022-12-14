



Медведев обозвал лидера Латвии "недопрезидентом"

Президент Латвии Эгилс Левитс поддержал идею создания трибунала, который будет расследовать российские преступления в Украине.



На это отреагировал бывший президент России Дмитрий Медведев, обозвав Левитса "недопрезидентом", сообщают РИА Новости.



"Что тут можно сказать: чем ничтожнее страна и глупее ее лидер, тем выше амбиции. Какой-то недопрезидент марионеточного маленького соседнего государства, не имеющего ни своей армии, ни экономики, собрался судить великую державу - постоянного члена Совбеза ООН, обладающую триадой стратегических ядерных сил", - заявил он.