



Медведев обозвал Борреля

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев обозвал главу европейской дипломатии Жозеппа Борреля, сказав, что у него "потухшее лицо".



Это произошло после того, как тот присоединился к критике слов министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, сравнившего международную изоляцию РФ с Холокостом.



"Молодец все-таки этот Боррель с потухшим лицом. Вспомнил, что наша страна победила Наполеона и Гитлера. Заметьте, это он сам провел аналогию", - сказал он.



По словам Медведева, украинцы и Западная Европа являются прямыми наследниками тех, кто воевал с Россией.



"И война, стало быть, с ними новая Отечественная. И победа будет за нами. Как в 1812 и 1945-м", - добавил Медведев.