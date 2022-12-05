



Медведев обещает "невообразимые" цены на нефть

"Просто поразительно, как человечество любит постоянно наступать на одни и те же грабли, пытаясь регулировать цены в угоду политической конъюнктуре. Эти попытки всегда заканчиваются исчезновением товара или ростом цен на него. Ведь закон стоимости никто не отменял. Так будет и с нефтью. Она, конечно, не пропадёт, но вот с ценами будет происходить невообразимое", — написал бывший президент РВ Д.Медведев в Telegram-канале.



Зампред Совбеза РФ отметил, что в ЕС даже не представляют себе последствий такого шага, однако тем не менее рвутся "залезть в холодную воду", дабы потом громко кричать о своей решительности на выборах.

