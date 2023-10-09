



Медведев об атаке на Израиль: натовские друзья "доигрались"

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев повторил сообщения пропагандистских медиа о том, что террористы ХАМАС, напавшие на Израиль, заполучили оружие западных образцов, которые изначально передавались Украине.



Однако он, как ни странно, не стал уточнять, передавала ли оружие террористам Россия.



"Ну что, натовские друзья, доигрались? Оружие, переданное Украине, активно применяется в Израиле. Дальше оно, как и оружие, оставленное беглыми американцами в Афгане, будет бесконтрольно использоваться во всех горячих точках. Дальше будет только хуже. Ждите на черном рынке ракеты, танки, а вскоре и самолеты из Києва", - пригрозил Медведев.