Новости » Политика
Медведев о войне в Украине: капитуляция может открыть "путь к миру"
11.08.2023 14:17 Алина Груднева

Медведев о войне в Украине: капитуляция может открыть "путь к миру"

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал Украину "страной 404".

Он пожаловался на то, что США выделили миллиарды долларов помощи Украине.

"Страдающим людям в окопах разделенной страны по-настоящему нужна только капитуляция, которая, возможно, открыла бы путь к миру. Но мира не хотят ни в Вашингтоне, ни в Киеве", - отметил Медведев.

По его словам, Америка хочет "безраздельной власти" и ради нее "не жалеет кровавого украинского сала".


 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы