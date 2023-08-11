



Медведев о войне в Украине: капитуляция может открыть "путь к миру"

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал Украину "страной 404".



Он пожаловался на то, что США выделили миллиарды долларов помощи Украине.



"Страдающим людям в окопах разделенной страны по-настоящему нужна только капитуляция, которая, возможно, открыла бы путь к миру. Но мира не хотят ни в Вашингтоне, ни в Киеве", - отметил Медведев.



По его словам, Америка хочет "безраздельной власти" и ради нее "не жалеет кровавого украинского сала".





