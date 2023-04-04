



Медведев о убийстве Татарского: терроризм снова на улицах России

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал убийство "военкора" Владлена Татарского в Санкт-Петербурге.



"Терроризм снова на наших улицах, в наших городах. Но теперь террором занялись те силы, в которых совсем недавно наши заклятые западные друзья видели "честь и совесть эпохи". Оппонентов "авторитарному режиму". Бесстрашных рыцарей справедливости и борьбы с коррупцией. Маски сброшены. Вот он, "цвет" нашей несистемной оппозиции, – он воюет со своим народом, он взрывает и убивает", - сказал он.



По его словам, они не только желают поражения РФ, но и "казнят своих соотечественников".



"Убили безоружного журналиста и ранили несколько десятков ни в чем не повинных зрителей на его творческой встрече. Расстреляли машину с детьми, которые ехали в поселковую школу. Взорвали автомобиль с находившейся в нем женщиной-журналистом и ученым. Круг истории замкнулся. Эта шваль нашла свое окончательное место в летописи нашей страны", - сказал он.



Медведев пригрозил "справедливой карой и возмездием" российской оппозиции, обвиняя ее в получении активной поддержки Запада.



"С террористами не договариваются. Их истребляют как бешеных собак с текущей изо рта ядовитой слюной. Без лишних пафосных слов. Как только появляется возможность. Даже если подчас на это уходят годы. К ним не применимо прощение и сострадание. Именно это и есть высшая справедливость", - резюмировал он.

