



Медведев о скандале вокруг школы в Варшаве: истреблять, как вонючих крыс

Запред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пришел в ярость, узнав о требовании властей Польши освободить школы при посольстве РФ в Варшаве.



Об этом сообщают российские СМИ.



По словам Медведева, в связи с ситуацией он не видит смысла в поддержании дипломатических отношений с Польшей.



"Польша не должна существовать для нас, пока там у власти русофобы, а Украина полна польских наемников. Нужно безжалостно истреблять их, как вонючих крыс", - возмутился он.



Напомним, власти Польши дали времени до 19:00, чтобы освободить помещение. Это объяснили тем, что здание принадлежит польскому государству. В России в ответ это назвали "правовым произволом" и "беспрецедентным нарушением Венской конвенции", пообещав принять меры.

